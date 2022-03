Spalletti:” Tandem Osimhen-Mertens? Probabile”

Nella consueta conferenza stampa di vigilia, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato delle probabili scelte di formazione per la sfida di domani contro l’Hellas Verona. Possibile tandem Mertens-Osimhen? Ecco la sua risposta:

“Dobbiamo tenere in ballo diverse situazioni, visto che stiamo recuperando diversi moduli. Può darsi si possa cambiare anche qualcosa da qui alla fine, ne abbiamo di più di calciatori a disposizione e quelli infortunati hanno fatto una preparazione corretta per fare più minuti. Io ho abbastanza chiara la formazione a fine settimana, ma in questo caso un dubbio me lo porto fino a domani. Uno solo”.