Sampdoria-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Giampaolo e Allegri

Alle ore 18 Sampdoria e Juventus scenderanno in campo a Marassi per il terzo anticipo di Serie A. I blucerchiati hanno un gran bisogno di punti per la salvezza, poichè si trovano solamente a +4 sulla zona calda; i bianconeri invece cercano l’allungo sulle inseguitrici per la Champions. Di seguito le formazioni ufficiali:

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini, Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Kean, Morata.