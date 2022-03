Rai, Di Gennaro: “Contro il Verona il Napoli dovrà essere in versione migliore”

Antonio Di Gennaro ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Si gonfia la rete” sulla prossima sfida del Napoli contro il Verona:

“Il Verona da quando c’è Tudor ha fatto un ottimo percorso, se entra in campo con un cattivo atteggiamento il Napoli potrebbe avere dei problemi. Il Verona ha grande qualità dalla trequarti in su, squadra che gioca molto bene e che sfrutta gli esterni di centrocampo. Dovrà essere il Napoli in versione migliore, non quello di Cagliari, Milan o Barcellona. Se il Napoli fa il Napoli è una squadra superiore ma deve giocare a ritmi alti. Il Verona peraltro negli ultimi 15-20 minuti ha dei cali ma inizialmente il Napoli dovrà essere aggressivo”.