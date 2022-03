Durante Deejay Football Club, solito programma del sabato mattina su Radio Deejay, i giornalisti Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono dilettati nei consueti pronostici per la ventottesima giornata di campionato. Per il direttore del CdS, la gara al Bentegodi tra Verona e Napoli terminerà in pareggio o con una vittoria degli ospiti. Il giornalista di Sky, invece, è più deciso: gli uomini di Spalletti batteranno quelli di Tudor.