Verona-Napoli ha tutte le carte in regola per essere una sfida infuocata. Secondo quanto riportato dalla testata L’Arena, sono già stati venduti 8000 biglietti per la sfida di domenica al Bentegodi, ai quali vanno sommati i circa 9000 abbonati. C’è la possibilità che si raggiunga la quota dei 20000 spettatori, tenendo comunque conto del limite della capienza fissato al 75%.