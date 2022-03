Secondo quanto riportato da Tuttosport, per Geison Bremer si profilerà l’avviare di una vera e propria asta internazionale. Il difensore centrale del Torino piace da tempo al Napoli, ma non si tratta dell’unico club sulle sue tracce. Oltre la presenza di Inter, Milan e Juve, stanno iniziando a monitorare anche delle big di Premier League. Si tratta di Manchester City, Liverpool e Tottenham. Dunque, la strada per accaparrarsi il brasiliano è decisamente molto insidiosa.