A TMW Massimo Palanca ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Possono giocare insieme, possono essere due spine nel fianco degli avversari. In difesa non mi convince il Napoli: vedo difensori che si perdono gli avversari, anche il gol preso col Milan è una disattenzione e quella palla rasoterra non deve passare…Il Napoli sembra comunque vicino allo scudetto ma dovrebbe raggiungere quella consapevolezza della propria forza”.