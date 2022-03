A TMW Massimo Palanca si è soffermato sul momento dell’Inter e sulle possibilità del Napoli di vincere lo scudetto:

“Non deve smettere di crederci al di là del ko di domenica scorsa. Certo, l’Inter ora pare essere tornata su buoni livelli ed è la più attrezzata. Anche in Champions ha dimostrato di essere uscita da quel periodo problematico. Ora il Napoli affronterà il Verona e occorre vedere come reagirà dopo la sconfitta col Milan, era una gara che valeva ma non era decisiva”.