Rai, Francesco Repice: “Il gol di Fabiàn mi ha illuso ma ogni domenica cambia qualcosa”

Francesco Repice, radiocronista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni per Radio Punto Nuovo:

“Verona-Napoli è complicata, il Verona è una squadra che ti assale. Dopo il gol di Fabián Ruiz con la Lazio pensavo ci fosse stato un segnale definitivo del campionato, ma mi sono sbagliato anche lì perché vado a fare Napoli-Milan e mi rendo conto che i rossoneri surclassano gli azzurri anche dal punto di vista atletico. Ne ho parlato anche con l’allenatore a fine partita che mi ha detto giustamente ‘Se non facciamo prevalere le nostre caratteristiche, della leggerezza, l’uno contro uno e la velocità, quando andiamo a competere dal punto di vista fisico non ci siamo’. Il Verona sotto l’aspetto fisico è una squadra che può mettere in difficoltà. Però ogni domenica cambia qualcosa. Dopo aver visto Roma-Atalanta e Napoli-Milan saranno tutti contenti di vedere Mbappé in Ligue 1 ma io con Leao e Zaniolo in Italia ancora mi diverto”.