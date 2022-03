Rai, Di Gennaro: “Zielinski deve dare qualcosa in più, il posto bisogna saperselo mantenere”

A “Si Gonfia la Rete” Antonio Di Gennaro ha speso parole tutt’altro che al miele per Piotr Zielinski:

“Cambi di formazione? Zielinski arriva un po’ lì e poi nelle partite che contano si perde. Giocatori come lui devono dare qualcosa di più. Giusto che Spalletti non guardi in faccia a nessuno, l’organico c’è. Il Verona non ti consente di giocare e ha giocatori come Tameze che pressano dappertutto. Però ovviamente se ti infili bene tra le linee si può creare pericoli. Un turno di riposo a Zielinski potrebbe far bene comunque, il posto bisogna saperselo mantenere”.