Napoli-Udinese, partita la vendita dei biglietti: prezzi e modalità

I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Udinese, che si disputerà il 19 marzo 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sono stati posti in vendita a partire dalle ore 14.00 di venerdì 11 marzo 2022.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 40,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore€ 35,00

Distinti anello inferiore€ 25,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 10,00

Per le prime 48 ore, la vendita sarà riservata ai soli possessori di voucher, i quali, per usufruire della priorità nell’acquisto, potranno recarsi presso i punti vendita abilitati.

Dalle ore 14 di lunedì 14 marzo inizierà la vendita libera. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi.