Maradona Jr: “Hanno lasciato morire mio padre. Io e gli eredi andremo fino in fondo per avere giustizia”

Diego Armando Maradona Jr ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal.

“Osimhen va servito in una certa maniera, così fa fatica. Rimane però un giocatore straordinario, non ho ancora visto un difensore che è stato in grado di fermarlo. Ho una grande stima sia di Fabian che di Lobotka, ma penso che il Napoli in certe partite abbia bisogno della fisicità di Anguissa. Con il Milan la squadra ha sofferto molto l’assenza del centrocampista camerunense”.

“Io devo sapere cosa è successo a mio padre, perché lui deve avere giustizia e l’avrà. Quando firmò il contratto non era capace di intendere e di volere. Ci sono delle indagini in corso, sono state indagate sette persone, non solo i medici. Avevamo tante paure e purtroppo si stanno rivelando vere: temiamo che abbiano somministrato droghe e alcool a papà prima della morte. Lo hanno lasciato morire. Io e gli altri eredi andremo fino in fondo per fare giustizia sulla sua morte”