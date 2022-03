KKN: “Il Napoli non è in vendita. De Laurentiis vuol lavorare per regalare un sogno ai tifosi”

Nelle ultime ore si sono avvicendate voci di una possibile cessione della Ssc Napoli o di eventuali partnership. Tuttavia, si tratterebbe di voci false, che non hanno a che fare con la realtà. A riportare è la radio ufficiale del club: Radio Kiss Kiss Napoli. “+++Dai vertici del Napoli fanno sapere che non c’è nessuna offerta per l’acquisto del club o possibili partnership. Ma sopratutto il club non è in vendita. De Laurentiis vuole continuare a lavorare per regalare un sogno ai tifosi azzurri. +++”.

+++Dai vertici del Napoli fanno sapere che non c’è nessuna offerta per l’acquisto del club o possibili partnership. Ma sopratutto il club non è in vendita. De Laurentiis vuole continuare a lavorare per regalare un sogno ai tifosi azzurri. +++ — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) March 11, 2022