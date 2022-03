Juan Cuadrado, calciatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN:

“Alla Juve sto benissimo, il club è la mia famiglia e per il rinnovo non credo ci saranno grossi problemi, l’agente e la società stanno trattando. L’avversario più tosto? Zuniga, quando stava al Napoli era difficilissimo da marcare, giocando insieme in Nazionale ci conoscevamo bene e fisicamente mi metteva sempre in difficoltà”.