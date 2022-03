Repubblica – Non basta la miglior difesa al Napoli: il problema in attacco è allarmante!

Il quotidiano Repubblica sottolinea come il problema maggiore del Napoli in questa fase di stagione sia lo scarso numero di gol segnati, con conseguente sesto attacco del campionato per gol fatti, nonostante l’enorme qualità:

“Il problema c’è e sta balzando agli occhi in maniera sempre più lampante, con un crescendo negativo che il Napoli non può più permettersi di ignorare o sottovalutare. I numeri infatti parlano chiaro e indicano nel gol perduto la principale causa delle recenti difficoltà degli azzurri, a cui non basta più avere la difesa meno battuta della Serie A per mettere ko gli avversari. A rallentare la marcia di Luciano Spalletti c’è infatti la scarsa prolificità del suo reparto offensivo: il sesto attacco del campionato (a pari merito con il Sassuolo) con 49 reti messe a segno in 28 giornate. La media realizzativa di per sé non sarebbe per la verità nemmeno così disastrosa – 1,75 a partita – ma hanno segnato finora di più l’Inter (a quota 60), la Lazio (57), il Milan (54), il Verona (53) e l’ Atalanta (50)”.