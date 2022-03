Il Giornale – Il Napoli non avrebbe posti liberi per acquistare giocatori da Russia ed Ucraina

L’edizione odierna de Il Giornale ha riportato un’importante novità per quanto riguarda l’acquisto di giocatori in Russia ed Ucraina. Secondo quanto riportato dal quotidiano qualche giocatori potrebbe arrivare in Italia. La Juventus è alle prese con l’emergenza in mediana è stato fatto il centrocampista dello Shakhtar Marcos Antonio, anche se per ora la Vecchia Signora sembra orientata a restare così. La maggior parte dei calciatori militanti in Russia e Ucraina, sono extracomunitari e per loro non verranno fatte eccezioni regolamentari. Potranno eventualmente essere inseriti in organico solo da quelle squadre che hanno ancora slot liberi a disposizione. Roma, Lazio e Napoli hanno esaurito i posti pertanto rimarranno così. Le due milanesi e la Juve potrebbero invece ricorrere al jolly di mercato per alzare ulteriormente l’asticella.