GdS – Il Napoli in trasferta vola, solo una squadra ha fatto meglio

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto dell’andamento del Napoli in trasferta in questa stagione. Secondo il quotidiano sette delle nove sconfitte stagionali del Napoli sono arrivate tra le mura del Diego Armando Maradona e questo, certamente, è un dato che deve far riflettere. Il prossimo impegno degli azzurri sarà al Bentegodi contro l’Hellas Verona, una squadra decisamente in salute che segna tantissimo. Però c’è un dato interessante che riguarda le prestazioni in trasferta del Napoli. Gli uomini di Spalletti, infatti, hanno ottenuto ben 31 punti sui 57 complessivi lontano dal Maradona: solo il Milan, con 33, ha fatto meglio.