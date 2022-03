Gazzetta – Napoli, cambi di formazione in vista del Verona

Il Napoli domenica affronterà l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi per la ventinovesima giornata di Serie A (ore 15:00). Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, mister Spalletti farà qualche cambio per la formazione titolare. Tra questi c’è Frank Anguissa che dovrebbe prendere il posto di Fabian Ruiz, colpito da fastidi muscolari da affaticamento. Anche Lozano sarebbe candidato per una maglia da titolare dopo il suo lungo stop dovuto all’infortunio alla spalla rimediato in una partita con la sua Nazionale.

I due si sono rivisti in campo già contro il Milan, e hanno dato segnali positivi per quanto riguarda la loro condizione fisica.