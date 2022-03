De Maggio sta con Ancelotti: “Il Napoli doveva blindarlo”

Il conduttore radiofonico Valter De Maggio ha parlato come di consueto delle ultime dal mondo Napoli e lo ha fatto, come di consueto, attraverso la radio ufficiale del club. Queste le sue parole sulla vittoria di Carlo Ancelotti:

“Carlo Ancelotti è andato via da Napoli perché lo abbiamo esonerato, a Madrid però sta facendo la differenza. Non presi bene la notizia del suo allontanamento visto anche il legame che stava nascendo con la città. La società doveva blindarlo in vista di un progetto vincente. Ovviamente anche Spalletti può portare tanto al Napoli, secondo me il nostro tecnico è nettamente sopra Pioli e Simone Inzaghi”.