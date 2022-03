Ciaschini: “Ancelotti a Napoli arrivò nel momento di ricostruzione, le due realtà non si incontrarono a livello ottimale”

A Radio Marte è intervenuto Giorgio Ciaschini ex collaboratore di Ancelotti ai tempi del Napoli che ha detto la sua sull’esperienza dell’ allenatore a Napoli. Ecco quanto detto:

“Le osservazioni vanno fatte sempre stagione per stagione. Per Ancelotti sicuramente è stato più facile ritornare a lavorare in un ambiente in cui una struttura di un certo livello esiste già. Il Real Madrid è una realtà che ha sempre lavorato con giocatori importanti e una mentalità da primato, da grandi risultati. Ancelotti in questo è più agevolato. Quando lui è arrivato il Napoli era in una fase di ricostruzione. Non c’è stato alcun errore né da parte del Napoli né da parte di Ancelotti. Probabilmente le due realtà non si sono incontrate a livello ottimale”.