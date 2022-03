Il problema del Napoli, oltre alla scarsa prolificità offensiva, sembra essere anche le gare casalinghe: in stagione fino ad ora sono già sette le sconfitte subite dai partenopei (contro Spartak Mosca e Barcellona in Europa League, con la Fiorentina in Coppa Italia e con Atalanta, Empoli, Spezia e Milan in campionato).

Da fiero alleato, ora il Maradona sembra essere un grande problema per gli azzurri: servono uomini forti, altrimenti il destino sarà davvero debole.