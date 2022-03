Cagni: “Il Napoli domenica deve trovare un ritmo diverso per vincere. Vi spiego”

Gigi Cagni, ex allenatore del Verona è stato intervistato dai microfoni di 1 Football Club in onda su 1 Station Radio. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Su Verona-Napoli: “Il Verona con la classifica che ha, nella forma in cui sta, con il sistema tattico e fisico che hanno; è una squadra che giocherà a viso aperto. La squadra aggredisce, non dà spazi. L’unico problema che ha il Napoli è quello della continuità. Il Napoli per me è la squadra in Serie A che ha più qualità nella fase offensiva, ma devono stare tutti bene.



Il Verona crea per 95 minuti e ti mette in difficoltà, ma ti dà anche gli spazi per attaccare. Il ritmo del Napoli deve essere diverso. Se riesce a mantenerlo, la differenza tecnica è larga. Il Napoli oltretutto difensivamente è la migliore della Serie A, e se si mantiene così ha grosse possibilità di vincere lo scudetto”.