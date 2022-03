Statisticamente, si è visto che il Napoli di Luciano Spalletti crea troppe poche occasioni potenzialmente pericolose. Questo secondo una particolare classifica riportata dal portale Kickest, che tiene conto delle grandi occasioni da rete mancate dai giocatori della serie A in questa stagione. Ecco i primi in questione:

Al primo posto a pari merito, con 15 big chances ci sono Tammy Abraham della Roma e Lautaro Martinez dell’Inter. Segue al secondo posto Ciro Immobile della Lazio con 12 occasioni perse, seguito poi da Duvan Zapata dell’Atalanta con 11 e Edin Dzeko dell’Inter con 10.

Nella top 50 di questa classifica compaiono i nomi di solamente tre giocatori del Napoli: Lorenzo Insigne al quindicesimo posto con 6, Hirving Lozano e Victor Osimhen, rispettivamente al trentunesimo e quarantunesimo posto, con 4 occasioni fallite. Non sono dunque neanche paragonabili al numero di occasioni create dai primi della lista.

Questa classifica si rivela indicativa per quanto riguarda l’assetto offensivo delle diverse squadre, le grandi occasioni che queste sono in grado di creare. È un campanello d’allarme per Spalletti che, dopo la sconfitta contro il Milan al Maradona, deve valutare la situazione e capire se è il caso di cambiare qualcosa.

Già in vista della sfida contro l’Hellas Verona, in programma per domenica 13 marzo alle ore 15:00 allo stadio Marcantonio Bentegodi, infatti, l’allenatore del Napoli starebbe valutando una modifica della formazione titolare in zona d’attacco: potrebbero giocare Elmas e Ounas o Lozano, ripresosi recentemente dall’ultimo infortunio, come esterni al posto di Insigne e Politano.