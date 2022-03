SSC Napoli, report allenamento: Tuanzebe e Malcuit ancora lavoro personalizzato

Il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center, dopo la giornata di riposo di ieri. Gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi in programma domenica alle ore 15 per la 29esima giornata di Serie A. Come di consueto la società ha rilasciato sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento quotidiano.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase dedicata al torello. Successivamente partitina a tema e lavoro di forza. Chiusura con partita a campo ridotto. Tuanzebe e Malcuit hanno svolto lavoro personalizzato in campo e palestra.

Fonte: SSC Napoli