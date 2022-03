Sportitalia, Parlato: “Spalletti potrebbe cambiare la gestione dei centrocampisti. Su Ounas…”

Manuel Parlato, volto noto di Sportitalia, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli sulle ultime in casa azzurra in vista del Verona. Queste le sue dichiarazioni: “Il Napoli è tornato ad allenarsi, la squadra ha bisogno di mantenere alta la concentrazione per evitare un altro calo psicologico come avvenuto contro il Milan. Sulla formazione potrebbero esserci dei cambi, c’è Ounas che meriterebbe una chance dall’inizio; Spalletti l’ha trattenuto a Napoli perché consapevole delle sue potenzialità. A centrocampo è possibile che il mister cambi un po’ la gestione, facendo giocare chi merita e lasciando a riposo chi è più scarico”.