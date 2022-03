La Serie B ha eletto Nikita Contini come miglior giocatore del mese di febbaio. Il portiere di origini ucraine è arrivato al Vicenza in prestito dal Napoli e finora ha convinto a tal punto da vedersi assegnato l’importante riconoscimento. La squadra veneta, anche con il prezioso contributo del suo estremo difensore, sta lottando assiduamente per mantenere la categoria.