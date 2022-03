Repubblica – ADL dovrà scegliere se vendere il Napoli o il Bari prima del 2024

L’edizione odierna de La Repubblica si sofferma sul Napoli e sul suo presidente Aurelio De Laurentiis. Il quotidiano fa il punto della situazione sulla questione multiproprietà calcistiche. Dal 2024 saranno vietate le multiproprietà calcistiche e ADL è un diretto interessato dell’argomento. Il patron azzurro, oltre alla squadra partenopea, è proprietario anche del Bari.

Questo quanto riportato: “Ai De Laurentiis restano solo due anni per fare una scelta tra Napoli e Bari, col rischio di dover cedere con l’acqua alla gola (Come è successo a Lotito con la Salernitana) il club pugliese, nel quale hanno investito decine di milioni nelle ultime stagioni. I De Laurentiis possono evitare la beffa in un solo modo: mettendo almeno formalmente sul mercato entro il 2024 oltre al Bari anche il Napoli. Potranno così scegliere, in base alle offerte, quale dei due club vendere ( e non svendere). Si spiegano così i contatti con l’Elysian Park e altri potenziali partner americani, pronti ad allargare gli orizzonti della società azzurra con investimenti, management, consulenze, progetti”.