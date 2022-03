Penzo: “Il Verona sarà molto motivato domenica. Napoli? Vi spiego il problema degli azzurri”

Domenico Penzo, ex giocatore di Napoli e Verona, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida di domenica tra i gialloblu e gli azzurri:

“Il Napoli pecca di inesperienza nelle partite che contano, anche se i campionati non si vincono nè si perdono negli scontri diretti. Bisogna perdere meno punti possibili nel complessivo, e specialmente nelle altre partite. Il Verona domenica sarà molto motivato, Tudor è stato bravo a non scombinare i piani tattici di Juric. Sarà difficile arrivare all’Europa ma la squadra non smetterà di sognare, e per il Napoli sarà un incontro difficile”.