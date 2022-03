Questa mattina Luciano Marangon, ex difensore, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, una trasmissione che va in onda tutti i giorni su Radio Kiss Kiss Napoli. Marangon ha parlato soprattutto della partita che si è svolta domenica sera e che ha visto il Napoli perdere 0-1 in casa contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

“Napoli-Milan? Ci credo che il Napoli abbia perso. Se per 90 minuti non tiri in porta, non vinci. Non capisco perchè Spalletti faccia giocare con una punta sola. Bisogna rischiare e l’allenatore del Napoli ha poco coraggio. Non riesco proprio a capire perché Mertens non giochi vicino ad Osimhen. Noi, con il Verona, quando vincemmo lo scudetto, avevamo in campo due prime punte. Per vincere serve un attacco forte. Bisogna osare di più. Per vincere lo scudetto, devi vincere sia a Verona che tutte le partite mancanti, magari con un solo pareggio”.