Il Napoli è la big che ha perso più punti in casa

“La squadra di Spalletti è quella che ha lasciato più punti al Maradona (16 in 14 gare casalinghe), quasi una maledizione nel campo intitolato all’idolo Diego“. Così scrive il quotidiano Il Giornale, che si sofferma sul Napoli, analizzando il percorso della squadra partenopea in questa stagione.

Sono infatti 4 i ko collezionati in casa quest’anno. Il Napoli ha perso con Milan, Atalanta ed Empoli e con lo Spezia. Al Maradona gli azzurri hanno lasciato 12 punti a cui si aggiungono i punti persi con i pareggi contro Hellas Verona e Inter. Gli azzurri non riescono ad essere incisivi davanti al loro pubblico. Certo, il covid non ha contribuito a creare l’atmosfera solita presente al Maradona, ma i tifosi non hanno mai lasciato soli i loro beniamini. Dove è finita la magia del Maradona? Si può parlare di maledizione?