L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Hirving Lozano.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attaccante messicano sia obiettivo di diversi club, soprattutto di quelli spagnoli. Il giocatore non è incedibile per la società partenopea ma partirebbe ad una condizione. Un’offerta non inferiore ai 45 milioni di euro.

A questa cifra, Lozano potrebbe andar via.