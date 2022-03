Gianluca Vialli racconta la malattia: “Ho paura di morire”

Il campione che ha vestito le maglie di Sampdoria e Juventus, Gianluca Vialli, si racconta ad Alessandro Cattelan. Il conduttore Sky sta infatti preparando l’uscita della serie “Una semplice domanda”, distribuita da Netflix. Vialli parla dunque dei momenti più difficili della sua malattia:

“Ho paura di morire perchè non so cosa mi aspetterà in un altro mondo ma allo stesso tempo non posso nascondere la curiosità di scoprirlo. La morte ti permette di apprezzare di più la vita ed i progetti in corso, la malattia infatti può avere anche bei momenti. La malattia porta grandi insegnamenti verso la scoperta di te stesso, anche se ovviamente non gli sono grato per ciò che rappresenta”.