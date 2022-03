Andrea Dossena, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole:

“Napoli-Milan? La prestazione degli azzurri c’è stata, nel secondo tempo ha subito il rientro degli avversari che sono riusciti a gestire meglio anche i movimenti di Osimhen. Domenica la squadra ha perso molte delle sue certezze. Se si vuole lottare per lo scudetto, c’è bisogno di avere le spalle larghe. Quando non arriva il risultato si sente la mancanza di un grande leader e di quella personalità che ogni tanto i calciatori smarriscono per la strada. A volte bisogna spingere il cuore oltre l’ostacolo, sia mentale che fisico. Mascherano al Napoli? Benitez lo voleva, ma chiunque l’avrebbe voluto”.