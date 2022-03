Del Genio polemico a KKN: “Non si producono occasioni da gol”

Paolo Del Genio è il conduttore della seguitissima trasmissione “Radio Gol”, in onda su Kiss Kiss Napoli. Proprio in diretta sull’emittente partenopea Del Genio ha espresso le sue perplessità:

“Quando il Napoli perde si parla spesso di mentalità e carattere, da anni questo discorso. Ma non si tiene conto del fatto che nella stagione dei 91 punti il gioco portò grandi risultati, anche in assenza di top player assoluti. Il Napoli non è obbligato a vincere lo scudetto ma non è sufficientemente pericoloso, non produce occasioni da gol. Non dobbiamo sottovalutare i 33 punti ottenuti in 22 partite, la squadra tenga a mente questo dato”.