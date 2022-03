L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli e sulla sua sfida di campionato conto il Verona (domenica, ore 15:00).

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che Luciano Spalletti abbia già in mente alcuni dei giocatori che potrebbero scendere in campo al Bentegodi.

In mediana possibilità dal 1′ per Zambo Anguissa, il quale dovrebbe sostituire Fabian Ruiz. Sulla trequarti, invece, probabili inserimenti di Ounas per Politano ed Elmas per Zielinski o Insigne.