CdM – Osimhen contro il Milan è stato lasciato solo: poche verticalizzazioni e opportunità

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno torna a parlare del Napoli di Luciano Spalletti concentrandosi, in particolare, su Victor Osimhen. Il giovane calciatore azzurro è stato spesso protagonista delle azioni offensive vittoriose del Napoli grazie alla sua straordinaria velocità. Contro il Milan però ciò non è accaduto, questo quanto analizzato dal quotidiano:

“Victor spesso si trova a combattere da solo con due difensori avversari, le sue progressioni in campo aperto rappresentano soluzioni molto più interessanti se i compagni lo accompagnano nei tempi giusti. Contro il Milan spesso non è accaduto, lo dimostra un dato: Osimhen ha toccato solo 32 palloni.

Victor è il calciatore di movimento tra quelli in campo per tutta la gara che ha partecipato meno al gioco. Le verticalizzazioni per Osimhen non sono state frequenti e alcune anche realizzate in maniera frenetica, senza l’opportuna qualità”.