Viviano: “L’addio di Quagliarella dal Napoli? Sapevo tutto”

Emiliano Viviano, attuale portiere del Fatih Karagümrük, ai microfoni di ‘Offside – Terzo Tempo’ ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, ecco quanto detto:

“L’addio di Fabio Quagliarella al Napoli? Lo conosco bene ed io ero uno dei pochi a conoscere la sua situazione legale, dunque il motivo per cui andò via dal Napoli. La verità è che Fabio Non ha mai pensato di andare alla Juve prima che fosse coinvolto da quella vicenda”, ha ricordato l’estremo difensore italiano, fornendo ulteriori chiarimenti su una vicenda che ha lasciato il segno nell’ambiente partenopeo (uno stalker dell’attaccante inviò lettere diffamatorie sul suo conto al Napoli, n.d.r.).

“Insigne? È difficile immedesimarsi, dopo tanti anni forse voleva provare una nuova esperienza, non c’era un grande dialogo con la società e per amore del Napoli è andato via dall’Italia, per evitare di affrontare la sua squadra del cuore. Fischi e critiche? Quando un giocatore dimostra di essere attaccato alla maglia le prestazioni passano in secondo piano, Lorenzo non ha mai avuto atteggiamenti fuori posto onorando sempre la sua squadra.

Anche a me sono successe situazioni simili a Firenze, squadra di cui sono tifoso da bambino, e non ho mai capito l’accanimento dei tifosi! Mancato rinnovo col Napoli? I matrimoni si fanno in due. Il Napoli, per quello che spende in confronto alle altre big italiane, sta facendo miracoli da tre/quattro anni a questa parte. Questi sono risultati eccezionali”.