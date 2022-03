Alessandro Renica, ex leggenda del Napoli, ha parlato ai microfoni di Vikonos della partita di l’altro ieri tra i partenopei e il Milan: “La squadra di Spalletti è venuto meno, come già successo altre volte, nel momento decisivo della stagione. Non è la prima volta nella storia che la squadra di De Laurentiis cade nel momento più importante: basti pensare al pareggio di l’anno scontro contro l’Hellas Verona”.