Il Verona si prepara per la sfida contro il Napoli di domenica 13 marzo ore 15: l’allenatore gialloblu Tudor ha concesso oggi un giorno di riposo alla squadra.

Infatti, come si legge dal comunicato di ieri, “domani 8 marzo, la squadra osserverà un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì 9 marzo: in programma – in mattinata – una seduta di allenamento, a porte chiuse”.