Trapani sicuro: “Tra Napoli e Bari? ADL farà questa scelta, non ho dubbi”

Paolo Trapani, giornalista, è intervenuto sulle frequenze di Radio Amore Campania, parlando del Napoli e della vendita dei due club di ADL:

“Napoli-Milan? Quest’anno il fattore casalingo pesa negativamente, c’è questo elemento di una pressione che non si riesce a gestire. Ieri, nonostante gli appelli a tipo Gladiatore di Spalletti, la squadra è sembrata imbrigliata dalla gestione Pioli. Non ha fatto giocare i centrocampisti, infatti Zielinski e Fabian non sono riusciti a fare nulla. La cosa che manca quest’anno è il potenziale offensivo che non abbiamo e non riusciamo a sfruttare. Ci salva la difesa forte e ci piazza nelle prime posizioni di classifica. Il Napoli era tra le squadre con gli attacchi più forti, quest’anno ne fa pochissimi e non riesce a sfruttare il fattore Osimhen, una forza della natura, che non viene servito dai compagni ed è sempre più solo. De Laurentiis si è emozionato al gol del Bari? Magari sposta gli obiettivi futuri verso i galletti, entro il 2024 deve cedere uno dei due club”.

Inoltre, Trapani, aggiunge: “Il Napoli non ha margini di crescita, tra le due, il Bari ne ha molte di più. C’è un discorso sullo stadio avviato. Se dovessi scommettere, dico che cercherà di vendere il Napoli invece della squadra pugliese, non ho dubbi. Proprio perché a livello di crescita di fatturato sia arrivato al limite con il club partenopeo. Voce su Fondo americano interessato al club azzurro? I fondi hanno un ruolo importante anche in altre società, ma non conosco nel dettaglio le trattative. Oggi giorno i fondi a livello internazionale sono quelli che hanno la vera disponibilità”.

Sul pubblico dello Stadio Maradona, aggiunge: “Ero lì per la partita contro il Barcellona. Ma anche contro il Milan, il pubblico non ha fatto mancare il suo apporto. La decisione arbitrale ha influito, poteva cambiare sicuramente l’esito del match. Pressione? Non ci sono grossi leader nel calcio attuale, ma in tutte le squadre, non solo nel Napoli. Comunque siamo lì. Se il Napoli avesse pareggiato quattro delle tante partite perse, avrebbe molti punti in più. Ma il limite di carattere c’è e si vede, troppi casi fanno una prova”.

Scudetto? “Ci sono tante partite da giocare, il Napoli può affrontarle e vincerle tutte con la squadra al completo. Poi è chiaro che il filotto di dieci vittorie è difficilissimo, almeno sette o otto può vincerle. Mertens maltrattato da Spalletti? Ci sono partite in cui è entrato fuori tempo massimo, la cosa è fondata. Meno minuti gioca, meno chance dai di inserirsi. Entrare a gara in corso, difficile poi inserirsi nell’economia della gara”.