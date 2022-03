Secondo quando riportato dal comunicato ufficiale del club, oggi sarà giornata di riposo per gli azzurri. Gli allenamenti riprenderanno nella giornata di domani. Dopo la gara con il Milan e la seduta di ieri, quindi, il Napoli avrà un giorno di riposo e si allenerà domani all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi in programma domenica alle ore 15 per la 29esima giornata di Serie A.