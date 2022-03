Serie A – Morta figura storica del calcio italiano: il comunicato

La Serie A è in lutto per la morte di Fabio Graziani, storica figura del calcio livornese. L’ex Team Manager del team toscano è deceduto all’età di 61 anni. La nuova società del Livorno, che attualmente milita in eccellenza, ha voluto scrivere anche un comunicato: “Abbiamo perso uno di noi. Uno della nostra famiglia. L’Unione Sportiva Livorno 1915 piange la scomparsa di Fabio Graziani, team manager della prima squadra fino a poche settimane fa, quando era stato costretto a fermarsi per problemi di salute. Il presidente Paolo Toccafondi, il club manager Igor Protti, il direttore sportivo Raffaele Pinzani e tutta l’Unione Sportiva Livorno 1915 esprimono le più sentite condoglianze alla sua famiglia”.