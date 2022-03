Schira: “Il Napoli non ha intenzione di rinnovare il contratto a Mertens”

Secondo quanto rilasciato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira ci sarebbero delle novità in merito alla situazione contrattuale di Dries Mertens. Ecco quanto detto:

“Per quanto riguarda il contratto di Dries Mertens, non ci sono stati passi in avanti per il rinnovo, è ancora tutto fermo. Al momento il presidente De Laurentiis non avrebbe offerto nessuna nuova proposta, nemmeno al ribasso, e quindi anche è molto intuibile che l’attaccante belga potrebbe lasciare gli azzurri a fine stagione”.