Renica: “Una partita sbagliata non dice se puoi vincere lo scudetto o meno”

A Radio Marte è intervenuto l’ex difensore azzurro Alessandro Renica che ha parlato sulla corsa scudetto per quanto riguarda il Napoli. Ecco quanto detto:

“Una partita non decide se sei da Scudetto o meno. Il Napoli ha battuto il Milan in casa sua. Sono momenti nel campionato che vanno gestiti. Il Milan non ha giocato bene contro Salernitana e Udinese, sono momenti e non bisogna fare drammi. Sempre lo stesso problema: ci sono eccessi di euforia ed eccessi di disfattismo. Anguissa ha un problema legato alla sua condizione fisica, deve valutare Spalletti che è un professionista esemplare e sa ciò che fa. Ogni volta che ha accelerato si è poi stirato. Col Verona la condizione fisica sarà importante: loro marcano a zona, coprono e scalano velocemente aggredendo sempre. Ha un centrocampo forte ma il Napoli, se si fa trovar pronto, può portare a casa il bottino pieno”.