Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha ritrovato il gol in trasferta nella sfida di domenica tra il Napoli e la squadra di Pioli. L’attaccante, campione del mondo con la Francia, non segnava da più di un anno fuori dalle mura amiche: l’ultimo gol in trasferta, prima di quello decisivo per il match scudetto, risaliva al 15 dicembre 2020!