Mertens, il Napoli non sembra intenzionato a volergli rinnovare il contratto

Oltre a Lorenzo Insigne, accasatosi già al Toronto per la prossima estate, andranno in scadenza di contratto altri calciatori del Napoli a cui non sarà rinnovato il contratto. Si tratta di David Ospina, Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit. Per quanto riguarda Dries Mertens, invece, come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è ancora qualche dubbio, ma il club partenopeo non sembra essere intenzionato a volergli rinnovare il contratto. La società potrebbe far scattare automaticamente l’opzione per un altro anno, magari rivedendo lo stipendio, ma non sembra essere questa l’intenzione.