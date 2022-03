Mister Gigi Maifredi ha parlato a TMW Radio delle possibilità scudetto del Napoli e delle altre squadre coinvolte nella lotta.

“Scudetto? Non credo che la Juventus rientri nella lotta. La squadra più quadrata è l’Inter, il Milan vive l’entusiasmo nel ritrovarsi primo. Per me sta facendo di più delle sue possibilità. Napoli? Pensavo fosse l’antagonista maggiore dell’Inter ma è lì”.