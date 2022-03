Il Napoli segue un talento argentino, contatti avviati per Farias

Stando a quanto riportato dal portale Todofichajes il Napoli sarebbe interessato ad un centrocampista argentino. Secondo il portale Cristiano Giuntoli avrebbe intrapreso i primi contatti con il Colon per portare all’ombra del Vesuvio, Facundo Farias, centrocampista argentino classe 2002. Farias è considerato in patria uno dei giovani più promettenti del panorama sudamericano e conta già diverse presenze nell’Argentina under 20. Sull’argentino c’è anche il vivo interesse dell’Atletico Madrid, oltre che dei maggiori club del campionato argentino. Per il momento ci sarebbero stati solo dei sondaggi, ma non è escluso che in futuro la pista possa riscaldarsi concretamente.