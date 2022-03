Giudice sportivo – Napoli e Milan sanzionate per lancio di oggetti e non solo: i dettagli

Come di consueto il martedì, il giudice sportivo, Gerardo Mastandrea, ha reso note le squalifiche e le sanzioni per i club di Serie A in seguito all’ultima giornata di campionato. Napoli e Milan, che si sono date battaglia nel match di cartello di questo turno, hanno ricevuto entrambe un’ammenda! Di seguito il comunicato ufficiale:

“Ammenda di euro 2.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco“.

“Ammenda di euro 8.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni oggetti, all’indirizzo degli Ufficiali di gara e dei calciatori della squadra avversaria, senza colpirli, nonché per avere intonato, al 48′ del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria”.