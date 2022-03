Dries Mertens può andare via dal Napoli al termine della stagione, spiega La Gazzetta dello Sport: “L’attacco sarà al centro delle riflessioni di Spalletti e del d.s Giuntoli su come rinforzare un reparto che perderà sicuramente Insigne e probabilmente Mertens, visto che il club non ha intenzione di rinnovare al belga il contratto in scadenza (così come per Ospina, Malcuit e Ghoulam)”